『新品未使用 S’more スモア bello 400 専用グラウンドシート付き【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 12時 56分に出品され03月25日 12時 56分に終了予定です。即決価格は29,242円に設定されています。現在870件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品 S’more

スモア テントbello400 グラウンド

シート付き



ダンボール箱に傷はありますが、

まだ未開封です！

可愛かったので買いましたが、

暑くてなかなか出番が無いので出品致します⭐︎



最大収容人数···5～6人



形状···ワンポールテント



カラー···ベージュ



アスガルドとほぼ同じサイズのテント

めちゃくちゃ安くてお得ですよ♪



ブランド:Smore，スモア

商品名:【Smore /Bello 400】 撥水加工ポリコットンベル型テント/ 5〜6名用

カテゴリ:アウトドア/スポーツ>アウトドアグッズ

ブランド品番:SMOrsT001a400

素材:コットン35%、ポリエステル65%、ポリコットン素材(TC)



bello400テント定価 ¥84980

専用グランドシート定価 ¥7980 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>テント・タープ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

アウトドア

テント・タープ タグ 新品未使用 S’more

スモア bello

400

専用グラウンドシート付き