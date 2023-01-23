『S&H 150フェイ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 09時 52分に出品され03月31日 09時 52分に終了予定です。即決価格は24,000円に設定されています。現在754件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フェイというドイツ人形アンティークレプリカです

描き目になってきます♪

何となく気に入ってしまったお顔…

モールドを手に入れてからなんだか作りましたが

ブリュやジュモーと違いますので

我が家に居るのは長いかもしれません❣️

でも私は大好きです。



気になるお方がいらっしゃる様に

願っております。 商品の情報 カテゴリー: ハンドメイド・手芸>>>ぬいぐるみ・人形・置物>>>人形 商品の状態: やや傷や汚れあり