『特注35万 ベルルッティ コンプライスGM ナイロン レザー ボディバッグ 新品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 22時 28分に出品され03月04日 22時 28分に終了予定です。即決価格は101,520円に設定されています。現在176件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

Berluti Scrit Nylon Leather Body Bag

ベルルッティ スクリットナイロン レザー

ボディバッグ ショルダーバッグ



【商品概要】

ベルルッティより、レザー×ナイロン素材のコンプライス GM B-WAY カリグラフィースクリット ボディバッグ ビッグサイズの新品未使用になります。

異なる素材が見事に融合された、シーズン限定品になります。

既に廃盤の為、現在はスペシャルオーダーのみ、納期半年の価格は35万円程になります。



高密度に織り上げられたナイロンは軽く、頑丈で水にも強く耐久性があります。

微光沢を帯びたしなやかな風合いは醸し出すナイロンにえもいわれぬ気品を感じさせます。



ナイロンの表面にはメゾンのアイコンである、カリグラフィースクリットデザインが施されております。

通常、スクリットはヴァネチアンレザーに刻印しますが、こちらのお品にはナイロンにジャカード織りでスクリットをあしらった、リップストップテクニカルナイロンのB-wayが採用されております。

もともとはスーツケースラインで使用されていたナイロン素材の為、頑丈で傷がつきにくく、末長くお使い頂けます。



ヴェネチアレザーのバッグとはひと味違う、スポーティかつアーバンな雰囲気です。

ナイロン素材の為、通常のレザーバッグと比べてバッグ自体も非常に軽く、長時間着用していても疲れません。



ベルルッティの数あるボディバッグの中でも、特に大きいサイズ感となっております。

全面にジップポケットが2つ配置されており、片方のポケットにはフラットポケットもあり、身の回りの貴重品を分けて収納可能です。

また背面にもマグネット式ポケットが御座いますので、すぐに出し入れしたい物も忍ばせておくことができます。

デートやちょっとした外出だけでなく、バイクや自転車で外出される際にも使い勝手の良いバッグです。



ショルダーストラップは調節可能で、ボディバッグだけでなく、ショルダーバッグとしてもお使い頂けます。



写真のキーホルダーも別途出品中です、宜しければ一緒にご検討下さい。



【サイズ】

約W46cm×H19cm×D11cm



【仕様】

外部

ジップポケット x 2

マグネット式ポケット

内部

フラットポケット



【商品の状態】

新品未使用自宅保管品

保管中による微細なスレはご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ベルルッティ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 特注35万

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コンプライスGM

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新品