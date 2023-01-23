『美品 昭和西川 20年ムアツマットレス ハード【お歳暮】』はヤフオクでから04月06日 00時 18分に出品され04月06日 00時 18分に終了予定です。即決価格は28,000円に設定されています。現在287件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 昭和西川のムアツふとんです。

1度だけシーツをかけた状態で使用しましたが、私には固すぎたので出品します。

汚れもなく美品です。



段ボールは処分してしまったため、特に梱包はせずに袋に入れた状態で配送します。 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>寝具>>>布団・毛布 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ニシカワ