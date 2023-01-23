『美品 昭和西川 20年ムアツマットレス ハード【お歳暮】』はヤフオクでから04月06日 00時 18分に出品され04月06日 00時 18分に終了予定です。即決価格は28,000円に設定されています。現在287件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|家具・インテリア>>>寝具>>>布団・毛布
|商品の状態:
|未使用に近い
|ブランド:
|ニシカワ
gelato pique モンスターライトラケット
¥ 7799
無印良品 掛けふとんDサイズ２枚組
¥ 9360
未使用 今治謹製 紋織 タオルケット 2枚セット IMABARI
¥ 8190
暖 こたつ布団 厚掛け ボリュームタイプ 綿100％ 超大判長方形 日本製うさぎ
¥ 10530
グリーシャ様専用BURBERRYウール100％毛布 140cm×200cm未使用
¥ 7020
京都西川 羽毛掛け布団（合掛け）
¥ 7800
専用❤みかん＊超レア❤超厚手＊極やわ⭐Wボア☆特大ブランケット⭐苺
¥ 39000
トゥルースリーパー ホオンテック掛け布団 シングルロング
¥ 9750
カークランド シグネチャー ブランケット ダブル イーグレット 2点セット
¥ 7020
合掛け 羽毛布団 キング ニューゴールドラベル 日本製 春 秋 用
¥ 12995
【エコダウン使用】寒冷地仕様 羽毛布団 シングル 150×210 ホテル仕様
¥ 9620
西川 ウール毛布 ウールケット ウォッシャブル ダブル ウール100% 日本製
¥ 10400
ロマンス 2枚合わせアクリル毛布・シングルサイズ・泉大津製・パチパチしにくい
¥ 8502
【（ほぼ）新品未使用】 西川（nishikawa ）羽毛布団 二枚セット
¥ 46000
変わり織 超大判長方形 厚掛け こたつ布団 綿100％ シャンタン 日本製B①
¥ 9425
合掛け 羽毛布団 シングル ニューゴールドラベル 日本製 春 秋 用
¥ 10678
極厚プロファイル 体圧分散 高級ホテル仕様 多層 敷布団 極厚 安心 日本製B⑦
¥ 9620
新品 ニトリN-sleep 羽毛布団Select 220×210cm
¥ 13778
落札価格28000円
287 入札履歴
終了
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