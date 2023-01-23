『Wacom intuos Pro large size / PTH-851 K【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 03時 49分に出品され03月22日 03時 49分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在62件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ワコム ペンタブレット

intuos Pro large / PTH-851/K



動作確認済み

付属品、替え芯は写真にある物が全てです。



外箱、ケーブル無し



小さいサイズの方が良く使用しているため、こちらはここ2年程出番がありません。

最新のPCにケーブル接続して動作確認しました。

ワイヤレスキットは未開封のままお付けします。



目立つ傷等ありませんが、中古品につき細かい傷、写真に写りきらない使用感あります。

中古品とご理解いただける方のみご購入下さい。



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