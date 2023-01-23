『【未使用】英国製『dunhill』薄手ウールVネックセーターM【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 12時 48分に出品され04月28日 12時 48分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在554件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 8年位前に日本橋三越の《ダンヒル》ショップで約3.8万円位で購入した英国を代表する紳士の大人気高級ブランド『dunhill』の薄手のウール100%のVネックセーターです。

購入後紙タグを取り、鏡の前で合わせただけの【未使用品】で、転勤のどさくさ紛れで行方不明になっていましたが、空調の効いた倉庫に預けていた荷物の中にあり、先般我が家に帰ってきました。綺麗な状態ですが、保管時の畳みシワや当方ショップでは有りませんのでご理解の上ご購入の検討をお願い致します。

完璧なお品をお求めの方は正規店で定価で購入をお勧めします。

神経質な方や中古品にご理解の無い方はご遠慮下さいませ。

気持ちの良い取引をさせ頂きたいと思います。

コレクション整理の為出品させて頂きます。



英国を代表する紳士の大人気高級ブランド『dunhill』の英国製の薄手のウール100%のVネックセーターです。

裾には《dunhill》の刺繍が入っています。

袖は折って着用するデザインですので、袖丈は長めの仕様になっています。



●素材は柔らかく手触りの良い高級ウール100%使用の英国製のお品です。

薄手の為汎用性高い便利なお品で年間通して着用可能な感じの生地感です。



●お色目は、落ち着いたお洒落なブラウン系の無地のお品です。



●サイズ表記はMとあり、

肩幅···約46.5cm

身幅···約55cm

袖丈···約68.5cm

着丈···約66.5cmです。



手元にございますので即日発送手配をさせて頂きますので、ご検討宜しくお願い致します。



カラー···ブラウン



ネック···Vネック



素材···ウール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ダンヒル

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【未使用】英国製『dunhill』薄手ウールVネックセーターM