『【未使用】英国製『dunhill』薄手ウールVネックセーターM【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 12時 48分に出品され04月28日 12時 48分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在554件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>トップス
|商品の状態:
|未使用に近い
|商品のサイズ:
|M
|ブランド:
|ダンヒル
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落札価格11700円
554 入札履歴
終了
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