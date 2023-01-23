『訪問着 仮絵羽 未仕立て品 蘇州刺繍 ピンク系 No.14【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月15日 05時 37分に出品され05月15日 05時 37分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在260件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 蘇州刺繍の訪問着

仮絵羽（未仕立て品）になります。

八掛付き、正絹です。



仮絵羽の状態での

身丈：約174cm

反物幅：約38cm



色味は現物に近づけていますが、モニターによって差がある場合がありますのでご了承ください。



未使用品ですが保管品になります。

小さく畳んでの発送となりますので、ご了承ください。



他にもありますので見てみてください(^^)

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#SHIRO着物仮絵羽 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 訪問着 仮絵羽 未仕立て品 蘇州刺繍 ピンク系 No.14