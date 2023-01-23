『訪問着 仮絵羽 未仕立て品 蘇州刺繍 ピンク系 No.14【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月15日 05時 37分に出品され05月15日 05時 37分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在260件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
総刺繍❗️ 未使用超美品の袋帯と手刺繍の黒留袖セット 蘇州汕頭刺繍
¥ 14900
桜文様 振袖 袋帯 帯揚げ 帯締め 帯飾り セット
¥ 10100
4690 ローズピンク 名古屋帯 正絹 小紋 紬 色無地 水玉
¥ 9620
浴衣 有松鳴海絞り 楓 紫 青 着物 064w d
¥ 18972
未使用✨パープル系振袖✨刺繍 舞花文 暈し染め 金銀彩 トールサイズ☆
¥ 23000
薔薇 ローズ ボーダー アンティーク着物
¥ 9945
新品 袋帯 成人式 卒業式
¥ 9360
袋帯 変わり格子 唐花模様 丸 四角 着物 014w
¥ 7254
EP-33 紬 訪問着 【佐伯武晴】若草色 暈し 身丈長め 美品
¥ 12900
正絹 袋帯 六通柄 唐織 舞蝶華尽くし
¥ 7722
着用時は見えないうっすら襟山黄ばみあり 袷 結城紬 訪問着 身丈170 裄65
¥ 9360
袋帯【龍村平蔵】錦織 手織工芸 正絹 糸車錦 黒色 着物帯 アンティークレトロ
¥ 26988
黒 留袖 正絹 友禅 古典柄 金糸 銀糸 作家物
¥ 10387
【美品】袋帯 美保姿 全通柄 着物
¥ 7784
ロング道中着 トールサイズ
¥ 14000
【和】15370o 九寸名古屋帯 オリジナル 太鼓柄 ツリーとベルにサンタドクロ
¥ 8502
ゆかた 反物 竺仙 未仕立て品
¥ 9945
MK-1095 本場大島紬 龍郷柄 赤玉 一玉 茶泥染
¥ 9204
落札価格7800円
260 入札履歴
終了
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