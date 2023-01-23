『NEW ERA RHINESTONE EMBLEM 59FIFTY CAP【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月26日 10時 01分に出品され04月26日 10時 01分に終了予定です。即決価格は11,250円に設定されています。現在331件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 F.C.Real Bristol

NEW ERA RHINESTONE EMBLEM 59FIFTY CAP

FCRB-240144

BLACK

ＸＬ(7 3/4)



新品未使用、タグ付きです。



1954年にMLBの公式選手用キャップとして誕生した、59FIFTY®。＜NEW ERA®＞のアイコンとして認知され、今なお世界中で愛されているモデルの生誕70周年を記念して＜F.C.Real Bristol＞からコラボレーションアイテムをローンチ。



煌びやかなラインストーンでアレンジされたメタル製の3Dエンブレム、フラッグロゴを立体的にセット。 ラグジュアリーな輝きを放つルックスは、アニバーサリーに相応しいプロダクト。ユースや女性にもおすすめのSサイズを加えた幅広いサイズレンジも魅力です。

ラインストーンエンブレムを用いた＜F.C.Real Bristol＞オリジナルの BIG LOGO RHINESTONE EMBLEM TEE も展開。



本体生地POLYESTER 100%

内側生地COTTON 100%



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エフシーレアルブリストル

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ NEW

ERA

RHINESTONE

EMBLEM

59FIFTY

CAP