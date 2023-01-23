『古着 POLO RALPH LAUREN フェイクスウェード スウィングトップ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月05日 18時 57分に出品され04月05日 18時 57分に終了予定です。即決価格は11,830円に設定されています。現在364件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 着丈70cm

肩幅59cm

身幅73cm

袖丈63cm



fabric/poly



着用画像

177cm/64kg



当ブランドの中でも、言わずと知れた名品。

ラルフのスウィングトップ。

その多くはコットンですが、こちらは滑らかな

肌触りが特徴の、フェイクスウェード地。

コットンの個体比べ、上品さも兼ね備えており

キレイめなコーデに落とし込むのも◎

季節感を取り入れられる色味や、

裏地のチェック柄が、個人的に推しな逸品です。





※撮影状況により、実物と多少色が異なる場合が

ございます。

※古着を取り扱っているため、気づかない汚れや

ほつれ等がある場合がございます。

予めご了承ください。



※サイズは着用感で選んでおり、表記サイズではございません。



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18200 18099 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 古着

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