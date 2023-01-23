『新品17,600円 ユナイテッドアローズ トーマスメイソン Sサイズ 綿 日本製【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 08時 03分に出品され03月22日 08時 03分に終了予定です。即決価格は7,472円に設定されています。現在951件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 肩幅49

袖丈60

着丈75

身幅52



カラー···チャコールグレー



柄···無地



カラーデザイン···レギュラーカラー

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▸color :ダークグレー

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多少の違いがございます。

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▸size：上記のとおり

平置き寸法・生地のタイプ は





【販売メーカー】

UNITEDARROWS THOMAS MASON





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当店プロフィールをご確認いただければ幸いです♪ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 新品17,600円 ユナイテッドアローズ トーマスメイソン Sサイズ 綿 日本製