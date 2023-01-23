『Champion 90s リバースウィーブ USA Olympic Team L【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 08時 48分に出品され03月15日 08時 48分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在558件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 made in USA

オリンピックチームリバースウィーブ



- ブランド: Champion

- サイズ: L

- 素材: 90% コットン, 10% ポリエステル

- 製造国: アメリカ製

- デザイン: USAオリンピックチームロゴ

- モデル: リバースウィーブ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: チャンピオン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Champion

90s

リバースウィーブ

USA

Olympic

Team

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