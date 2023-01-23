『ニューヨーク・メッツ ユニフォーム 古着 ビンテージ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 17時 31分に出品され03月31日 17時 31分に終了予定です。即決価格は4,400,000円に設定されています。現在494件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 古着なので多少の焼け、シミはご了承ください

ご理解ある方のみ購入お願いします



【チームの誇り】

ニューヨーク・メッツの公式ユニフォームで、ファンにとっては必須のアイテムです。チームのロゴが刺繍されており、試合観戦や応援に最適です。



【デザイン】

白を基調としたデザインに、青とオレンジのアクセントが施されています。シンプルながらも目を引くスタイルで、スタジアムでも目立つこと間違いなしです。



【快適な着心地】

ユニフォームは軽量で通気性があり、長時間の着用でも快適です。応援や日常使いにも適しています。



- チーム名: ニューヨーク・メッツ

- 色: 白

- 刺繍: メッツのロゴ

- ロゴ: ナショナルリーグのエンブレム



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: マジェスティックス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ニューヨーク・メッツ

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古着

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