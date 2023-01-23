『ヴィンテージ ステンカラーコート バーバリー BURBERRY【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 10時 21分に出品され03月25日 10時 21分に終了予定です。即決価格は15,600円に設定されています。現在186件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オールドバーバリーのステンカラーコートです。

知人に譲って頂いたものですが着る機会がないので出品致します。

襟を立てて着ると雰囲気が変わるコートです。

プロフィールに取引詳細等を記載しておりますのでご購入前にご確認ください。



●サイズ：タグ表記 S

肩幅 42.5cm

身幅 49cm

着丈 93cm

袖丈 57.5cm

素人の採寸ですので誤差はご了承ください。

●素材：

ウール100%

●状態：

オールドバーバリーですが特に目立った傷は無く状態は良いと思いますが、

中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

●その他、注意事項：

内ポケット付近にオレンジの糸で苗字刺繍がございます。

自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。



#マッキントッシュ

#バーバリー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ヴィンテージ ステンカラーコート バーバリー



BURBERRY