『DOWBL LIBEIROセットアップ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 08時 24分に出品され03月23日 08時 24分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在640件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DOWBLのセットアップです。

今は販売されていません。

使用回数少なく綺麗な状態で保管していました。

着る機会ないので出品します。



174cm64キロでちょうどいいくらいのサイズです。

サイズ表記は42となってます。

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#LIBEIRO

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#リベイロ

#セットアップ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ DOWBL

LIBEIROセットアップ