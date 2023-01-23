『着物リメイク／ドルマン袖ワンピース★サイズLL～3L【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 01時 45分に出品され03月28日 01時 45分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在881件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★ギャザー切り替え位置ウエスト寄りです。



★躾のある紬の着物を解き洗いしてドルマン袖のチュニックワンピースを作りました。

身幅がゆったりして着やすいです



★黒やグレー、くすんだ赤等の模様で素敵ワンピースに仕上がっています



○素材：絹（紬）



○サイズ：LL～3L



○着丈：122センチ



○身幅：60センチ

（平置計測、脇の下）



○裄：59.5センチ（襟ぐり肩先から袖口まで）長袖



〇スヌード付です



○ポケットなし：被りタイプ



○裏なし



○襟ぐり芯を張っての見返し仕立て



○縫代耳以外ロックミシン始末



＊裁断から縫製一つ一つ丁寧に仕上げております。お気に召した方にぜひ着ていただければと思います。



＊リメイク品ですので、解き穴、色あせ、わずかな汚れ、着物の状態の時の折り線が目立つこともあります。ご理解の上お買い求め下さいね。



＊多少なりとも色落ちしますので単品での手洗いをおすすめします。



＊発送は小さく畳んでの発送になります



◇ご質問など遠慮なくお問い合わせください。よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 着物リメイク／ドルマン袖ワンピース★サイズLL～3L