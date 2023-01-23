『【限定品】新品未使用 AirPods Pro（第2世代）Type-C 並行輸入品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 01時 53分に出品され03月22日 01時 53分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在360件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆【商品説明】

モデル名···AirPods Pro

世代/種類···(第2世代)

ケース/種類···ワイヤレス充電 MagSafe

シリアル番号:F03PPXM637



AppleのAirPods Pro（第2世代）

最上位クラスのノイズキャンセリングイヤホン

最新のUSB Cタイプ



未使用/並行輸入品

【並行輸入品について】

日本モデル（MQD83J/A）ではなく、海外製造モデル



Apple 公式のデバイス保証状況確認済み



◆MagSafe充電（USB-C）に対応した第2世代の「AirPods Pro」。前世代のモデルと比べて最大2倍のアクティブノイズキャンセリング機能を搭載。



◆イヤーバッドとケースが改良されてIP54等級準拠となり、防じん性能も向上。外部音取り込みモードを搭載し、騒音強度を最小限に抑える。



◆オーディオのレイテンシを大幅に削減した20ビット、48kHzのロスレスオーディオを可能にする。パーソナライズされた音量機能、会話感知機能を搭載。



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※箱に少し汚れあり



注意事項 /

※写真と商品で明るさや色が多少異なる場合があります

※商品確認のため、一度開封しております。

※完璧なお品をお求めのお方はご購入をお控え下さい。

※基本的には返品返金は不可となります。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アップル