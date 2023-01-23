『LOUIS VUITTON エンブロイダードデニムワークウェアジャケット 48【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 15時 29分に出品され03月18日 15時 29分に終了予定です。即決価格は177,928円に設定されています。現在725件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このエンブロイダードデニムワークウェアジャケットは、ダークブルーのデニム素材に美しい刺繍模様が施されています。特に、フロントのLVロゴは高級感を引き立てています。



【素材】

デニムとコーデュロイの組み合わせが特徴的で、耐久性と快適さを兼ね備えています。コーデュロイの襟は、カジュアルな印象を与えつつも、エレガントさを保っています。



【スタイル】

このジャケットは、ジャンパーやブルゾンとして様々なスタイルに合わせやすく、季節を問わず活躍するアイテムです。特に、ファッションにこだわる方に最適です。



- ブランド: LOUIS VUITTON

- 商品名: エンブロイダードデニムワークウェアジャケット

- 価格: ¥588,500

- 色: ダークブルー

- 素材: デニム

- 襟の素材: コーデュロイ

- ロゴ: 刺繍のLVロゴ

- デザイン: 刺繍模様

- スタイル: ジャンパー・ブルゾン

-サイズ:48



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ LOUIS

VUITTON

エンブロイダードデニムワークウェアジャケット

48