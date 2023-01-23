『PAMEO POSE ガーネット ドレス ワンピース グリーン パメオポーズ【お歳暮】』はヤフオクでから05月01日 05時 33分に出品され05月01日 05時 33分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在983件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【多用途】

カジュアルな日常使いから結婚式等の特別なイベントまで、幅広いシーンで活躍するアイテムです。



今の時期は中に長袖のレース素材のトップスを着てもかわいいと思います！



中古品、2回ほど使用

即購入OK 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: パメオポーズ

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パメオポーズ