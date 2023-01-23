『新品未使用 DSQUARED2セーター サイズM【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 17時 49分に出品され05月03日 17時 49分に終了予定です。即決価格は15,410円に設定されています。現在900件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用 DSQUARED2ニットセーター サイズM





DSQUARED2

ニットセーター

ニット

アルパカ

ペルー製

定価:105,600円





◼︎素材:アルパカ100％

ペルー原産の最高級アルパカを使用

◼︎ストレッチ性:あり

◼︎色:ブラウン

◼︎付属品:タグ

◼︎状態:新品未使用

Farfetch 購入の確実正規品

◼︎サイズ:M





着丈68

身幅52

肩幅60

袖丈58 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ディースクエアード

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 新品未使用 DSQUARED2セーター サイズM