『HERMES（エルメス） クリック16 ショルダーウォレット ショルダーバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 15時 46分に出品され03月31日 15時 46分に終了予定です。即決価格は115,830円に設定されています。現在975件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HERMES（エルメス）



クリック16 ショルダーウォレット ポシェット ショルダーバッグ



金具：シルバー金具(保護フィルム付)

素材：ヴォーエプソン レザー

サイズ：W約17cm x H約14.5cm x D約2.5cm

ショルダーの長さ：約120cm

開閉式：フラップ

ポケット： 内側：オープンポケット x 2 カードポケット x 4

付属品：ショルダーストラップ&保存袋・箱



一度使用し、自宅で保管していました。

金具部分のシールは剥がしていません。



若干の使用感、擦れ

中古にご理解のある方



カラー···ピンク 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ HERMES（エルメス）

クリック16

ショルダーウォレット

ショルダーバッグ