『PELLE MORBIDA トートバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 21時 49分に出品され03月12日 21時 49分に終了予定です。即決価格は17,160円に設定されています。現在814件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MB055A-フラップトートバッグ（NAVY）



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定価 69,300円（税込）



美フォルムアイテムでスタイルアップ

大きめバッグはビジネスにデートに、ときには旅行にと様々なシーンで活躍。このトートバッグは繊細で細めのハンドルがユニセックスな雰囲気を演出していて、キレイめなスタイルによく似合う一品。意外としっかりしたマチ幅なので、たくさんの荷物をスマートに持ち歩くことができます。



シンプルだから様々なシーンで活躍

コンパートメントされたポケットやペン差しなど、スッキリスマートに収納できる内装。ポケットは、スマホなどを入れるのにも便利です。ボトムは底びょう付きで置いて使うのも安心。被せの部分のベルトは1本でとてもシンプルな作りになっているので、開け閉めも簡単。優に肩にかけられるハンドルの高さも魅力的です。



オリジナルレシピで開発したやわらかなシュリンクレザー

皮革生産地である姫路松原地区で開発したやわらかなシュリンクレザー。丹念に下地を鞣し、乾燥後にさらに専用のマシーンでバタ振りをすることで上品で味のあるシボ立ちを実現させました。カラーリングは下地の段階からカラーごとに芯通し（革の中まで染める）する技法で、色の魅力を最大限に引き出しています。乾燥後、軽くアイロンがけを施し、表面の艶を調整しています。日本の革職人ならではの勘と知恵と技術を駆使し、約４０日かけて作られた革素材を使用しています。内装はマイクロライトスエードで心地よい肌触りに。スーパーホワイト加工によって輝く金具がアクセントになっています。



商品スペック（素材・サイズ）





本体素材：牛革(シュリンクレザー)

本体サイズ：H31×W41×D13cm

持ち手(長さ)：46cm

持ち手(高さ)：17cm

持ち手(太さ)：1.5cm

重さ(g)：1190g

開閉：ベルト付かぶせ式

内側：ファスナー付ポケット×1、ペンさし×2、その他ポケット×3

容量：B4

付属品：ネームケース、ホイッスル

生産国：日本 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ PELLE

MORBIDA



トートバッグ