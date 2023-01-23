『マンハッタンパッセージ マルチポケットリュック ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 07時 50分に出品され04月10日 07時 50分に終了予定です。即決価格は10,218円に設定されています。現在589件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マンハッタンパッセージのバックパック

#3250B

カラー...ブラック

(中は、ブラック×ブルー)

高さ40センチ位 幅29センチ位

写真で、中の様子がわかりやすいように、ペンなどいれて撮影しました。

ペンなどは、商品につきません。

かなりたくさんポケットがあり、収納に便利です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: マンハッタンパッセージ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ マンハッタンパッセージ マルチポケットリュック ブラック