『ライカ LEICA ELMAR-C 90mm F4【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月26日 21時 15分に出品され04月26日 21時 15分に終了予定です。即決価格は19,300円に設定されています。現在435件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品管理番号：13888 ★並品★ライカ LEICA ELMAR-C 90mm F4



商品説明





★並品★ライカ LEICA ELMAR-C 90mm F4





★並品の外観！





★並品の光学系！





★動作絶好調！





絶対に見逃してはいけませんよ！！超おすすめです！！







★コンディション★



■外観



通常使用によるスレ・キズありますが、アタリはありません！



大きめの写真をアップしてますのでご確認ください！！



■光学



薄クモリ、カビ跡ありますが、撮影には影響ありません。



■動作



ピントリング、絞りリング共にスムーズに機能しております！



絞り羽根油シミも少なくキレイです！



専門店にて動作確認を行っておりますので



動作についても安心してご使用いただけます！！



不安要素一切ございません！！



自信をもっておすすめしたい商品でございます。





お探しの方も多いとは思いますが一点のみのご紹介ですので



是非、この機会をお見逃しなく！！





悩んでる間に即決で落札される可能性もありますのでお早めに！



是非、この機会を逃さずご入手ください！







★アクセサリー・付属品★















アクセサリー・付属品は、画像に写っている物が全てです。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: ニコンFマウント