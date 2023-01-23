『Omega×Swatch Speedmaster Moonphase【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 15時 36分に出品され03月29日 15時 36分に終了予定です。即決価格は28,500円に設定されています。現在51件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 文字盤にスヌーピーがあしらわれた、かわいくてシックな時計です。最近は主にスマートウォッチを使っております関係で、購入から半年ほどですが、出品させて頂きます。某百貨店の保証書もついております。



【ブランドの歴史】

オメガは、精密な時計製造で知られるスイスの高級時計ブランドです。特にスピードマスターは、NASAの宇宙ミッションで使用されたことで有名です。



【特別なコレクション】

このモデルは「Mission to the Moonphase」コレクションに属し、月の相を表示する機能を備えています。デザインはシンプルでありながら、機能性を兼ね備えています。



【付属品の重要性】

オリジナルの箱、説明書、保証書が付属しており、コレクターにとって価値のあるアイテムです。



- ブランド: Omega×Swatch

- モデル名: Speedmaster

- 色: ブラック

- 付属品: 箱、説明書、保証書

- コレクション名: Mission to the Moonphase



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 未使用に近い ブランド: オメガ

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ Omega×Swatch

Speedmaster

Moonphase