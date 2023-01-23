『RAF SIMONS X ADIDAS OZWEEGO 2【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 05時 02分に出品され03月23日 05時 02分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在39件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 RAF SIMONS X ADIDAS



OZWEEGO 2 NIGHT MARINE



サイズ : 27.5cm



ラフシモンズ アディダス スニーカー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: ラフシモンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ RAF

SIMONS

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ADIDAS

OZWEEGO

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