『新品LP WHATS GOING ON / MARVIN GAYE MFSL盤【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 07時 25分に出品され04月01日 07時 25分に終了予定です。即決価格は20,910円に設定されています。現在394件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 新品LP WHATS GOING ON / MARVIN GAYE MFSL盤



即購入歓迎 値下げ不可です。

(値下げ交渉のコメントは返信しませんのでご了承下さい)



新品・未開封品です。



規格番号 / UD1S2-008



業務用として使われる

レコード用の段ボールで梱包して、

匿名配送にて発送致します



アナログレコードなので、その流通経路などにおいて、元々音質に影響の無い小さな反りやジャケット等のシワ・折れ・破損などが生じていることがございます。あらかじめご了承の上、お買い上げください。





————

高音質盤ファンから圧倒的な信頼を得るMobile Fidelity盤



MOBILE FIDELITYが贈る、ULTRADISC ONE-STEP (UD1S)シリーズ最新作はモータウンのアーティストとしては異例のセルフ・プロデュース作として異彩を放ち、ニューソウルの幕開けを告げた音楽史上でも最重要な位置づけとなる一枚、マーヴィン・ゲイ『WHATS GOING ON』!



まるで3D体験のような新たな高みに到達したというUD1Sシリーズは、これまでのスリー・ステップ・プロセスから大きく進化、生産過程でよりノイズを抑え、より音の詳細を再現、大幅にダイナミクスを向上させることに成功したワン・ステップ・ラッカー・プロセスを採用。高音質盤ファンから圧倒的な信頼を得るMOBILE FIDELITYが「ウルトラ・ハイ・ファイ・エディション」と宣言する新たな次元の聴取体験をぜひお手元に。



豪華ボックスに封入されたデラックス・パッケージ。ナンバリング入り限定盤。MFSL



マービン・ゲイ



HH 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>レコード>>>洋楽 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ CD・DVD・ブルーレイ

レコード

洋楽 タグ 新品LP

WHATS

GOING

ON

/

MARVIN

GAYE

MFSL盤