『新品未使用 F.C.Real Bristol TOUR TOTE BAG【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 14時 57分に出品され03月04日 14時 57分に終了予定です。即決価格は12,900円に設定されています。現在273件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用

F.C.Real Bristol TOUR TOTE BAG

24AWカタログ付き

ITEM NO. FCRB-242124

カラー ブラック

サイズ 幅 : 60cm, 高さ : 37cm, マチ : 21cm

39L

毎シーズン人気で即完売のトートバッグです。

即日発送致します。



耐久性と撥水性に優れた610デニールのコーデュラポリエステルを用いたバッグシリーズ。ストラップが脱着できるトート＆ショルダーの2WAY仕様でラゲージへの装着も可能。中身を簡単に取り出せるサイドジップ付き。

MATERIAL：610D CORDURA POLYESTER

QUALITY：POLYESTER 100%

LINING：POLYESTER 100% 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エフシーレアルブリストル

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 新品未使用

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