『miumiu ショルダーウォレット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 21時 51分に出品され03月15日 21時 51分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在763件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 8年ほど前に購入しました！

傷などご確認の上入札願います。

中の状態は綺麗なほうだとおもいます！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

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バッグ タグ miumiu

ショルダーウォレット