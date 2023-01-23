『最上位★スイス製ETAムーブ搭載 INVICTA AKULA 45228【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 17時 50分に出品され03月28日 17時 50分に終了予定です。即決価格は13,300円に設定されています。現在370件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■BRAND -ブランド紹介-

INVICTA(インビクタ)

1837年スイス設立後、1991年にアメリカ（ハリウッド）に拠点を移すことで「スイスの機能美」と「アメリカの自由で現代的なセンス」が見事に融合。その独創性あるデザインと高い機能性は多くのセレブリティや世界中のファンを魅了し続けている。



■COMMENT -コメント-

★潜水艦の名に恥じない力強さを持つ「AKULA」

★高級感溢れるデザイン性＆スイス製ETAムーブの本格仕様



■PRODUCT -商品詳細-

【仕様】

ブランド：INVICTA

シリーズ：AKULA アクラ

型番：45228

メーカー定価：＄2195（241000円）

ベルト材質：ステンレススティール

ムーブメント：クォーツ(スイス製)

ケース径：50.25mm

防水性：200m



【カラー】

文字盤：シルバー

ケース：シルバー×ブラック

ベルト：シルバー



【付属品】

メーカー純正BOX

インフォメーションカード（QRコード）



■SERVICE -サービス-

★海外製品でも安心！当店作成の簡易日本語説明書を付属

★初期動作不良の返金保証（配達完了後3日以内にご申告）

★初期設定対応（時刻調整、クロノグラフ位置出し等)

※クォーツ（電池式）モデルのみ



■注意

・海外輸送の都合上、箱・付属品にはダメージのある場合がございます。

・柄物・天然素材を使用している商品は素材特性上、商品画像と異なる場合がございます。



管理番号：INV128204-1550 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: インビクタ

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 最上位★スイス製ETAムーブ搭載

INVICTA

AKULA

45228