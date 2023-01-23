『【美品】Louis Vuitton ボストンバッグ TH0043【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 19時 33分に出品され03月11日 19時 33分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在564件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

ルイ・ヴィトンのアイコニックなモノグラムデザインが施されたボストンバッグです。高級感あふれる素材と洗練されたデザインが特徴です。



【機能性】

十分な収納スペースを持ち、旅行や日常使いに最適です。レザーのハンドルは持ちやすく、耐久性にも優れています。



【状態】

全体的に汚れもなくきれいな状態です。



- ブランド: Louis Vuitton

- 素材: モノグラムキャンバス

- 色: ダークブラウン

- ハンドルの素材: レザー

- 型番: TH0043



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】Louis

Vuitton

ボストンバッグ

TH0043