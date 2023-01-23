『みずみずしい りんごの油絵 洋画 ヴィンテージ ゴールド額縁【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 04時 38分に出品され03月19日 04時 38分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在178件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>絵画
|商品の状態:
|傷や汚れあり
哀
¥ 9750
絵 アクリル画 抽象画「Untitled.」
¥ 4400000
吉嗣拝山 水墨山水図
¥ 10140
【真作】絵画 作者不詳 油彩 花 白い花と緑の葉が織りなす静寂 美品 T198
¥ 21420
輸入雑貨 アルフォンス・ミュシャ ジクレー 『黄道十二宮』 金額絵 その他種類有
¥ 12901
土田穣 つちだゆたか「お気に入りの野原」
¥ 10075
水墨画 雪の中の農作業
¥ 77220
DIK87 イタリア製 豪華額装 C. Bailey ベイリー 真作保証 花
¥ 29580
浮世絵 ビードロを吹く女 額縁付き
¥ 12220
★「真作」作者不明「オンフルール」風景画 油彩画 額装 サイン有り F8号
¥ 7800
林与三郎 直筆サイン『木崎湖畔（長野県）』キャンヴァスに油彩サムホール 121L
¥ 10140
美品 掛け軸2本 秀城作 蔦図 、出口華正作 竹林図
¥ 11050
絵画 （10）
¥ 23828
アンドレ・ボーシャン 板画油彩画『田園風景』
¥ 22230
尾崎眞吾 アメリカンドリーム 立体絵画 アート ヴィンテージ
¥ 19188
Adez様専用／BoConcept / アート
¥ 16500
【玉蜀黍に虫図】佐野光穂 2644 掛け軸 とうもろこし 肉筆
¥ 14640
作家 周豪の作品 ①
¥ 17480
落札価格12870円
178 入札履歴
終了
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