『みずみずしい りんごの油絵 洋画 ヴィンテージ ゴールド額縁【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 04時 38分に出品され03月19日 04時 38分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在178件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 57.5✖️48.5

厚み8

箱には破損が多いです

種別···インテリア



写真でよく確認してご購入をお願いしております

古いものですので、多少の傷、汚れ、埃などあります。

箱などはありません

コンディションは主観になります。気になる点等は必ずご購入前にコメントにてお気軽にお問い合わせくださいo(^▽^)o

撮影時の照明やお使いの機器によって色味が実物と若干異なる場合がございます。



神経質な方のご購入はお控えください。



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焼き物···伊万里焼・有田焼 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>絵画 商品の状態: 傷や汚れあり