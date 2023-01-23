『SHARP AQUOS sense9 新品未使用品 au ホワイト【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 09時 30分に出品され04月08日 09時 30分に終了予定です。即決価格は28,556円に設定されています。現在772件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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2024年11月発売の新機種、

SHARP AQUOS sense9 au版です。

色 ホワイト(オンライン限定)

新品 未開封品

一括購入 残債なし



宅急便コンパクトで発送予定です。

ゆうパケットプラスへの変更可能です。コメント下さい。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 新品、未使用