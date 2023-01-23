『新品 メゾンキツネ MAISON KITSUNE トートバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 15時 14分に出品され03月08日 15時 14分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在265件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】メゾンキツネ MAISON KITSUNE

【カラー】ネイビー

【サイズ】上辺48.5、下辺40×高さ36×マチ14

【国内参考価格】お色違いが公式に28600円で販売されております。



※ヨーロッパより買い付けております。



※内側にポケットつき



※外側ポケット



※大容量



※こちらのサイズ、限定一点のみの入荷です。





カラー···ブルー



素材···キャンバス/コットン



特徴···マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: メゾンキツネ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 新品

メゾンキツネ

MAISON

KITSUNE

トートバッグ