『クレージュ ロングコート アンゴラ100%ロングコート フォックスファー付き【2024年最新】 』はヤフオクでから05月17日 07時 25分に出品され05月17日 07時 25分に終了予定です。即決価格は30,600円に設定されています。現在33件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 クレージュ

ロングコート

11号サイズ

襟のファーはフォックスです。

ボタンもクレージュの刻印が付いていて可愛らしいです。

新品未使用、タグや予備ボタン等ついたままです。

箱にしまってありましたので多少シワがありますがご了承ください。配送料ご負担いただける方、よろしくお願いします。

【スタイリッシュなデザイン】

この水色のロングコートは、エレガントなファー襟が特徴で、特別な場面でもカジュアルな日常使いでも活躍します。



【快適な着心地】

ファー付きのデザインは、見た目だけでなく、暖かさも提供します。寒い季節にぴったりのアイテムです。



【多用途】

このコートは、フォーマルなイベントからカジュアルな外出まで、幅広いシーンでお使いいただけます。



- 色: 水色

- 素材: アンゴラ（ファー付き）

- デザイン: ロングコート

- 襟: ファー襟

- ボタン: 前面ボタン留め



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ クレージュ

ロングコート

アンゴラ100%ロングコート

フォックスファー付き