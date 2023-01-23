『【未使用級】超希少 ポロベア トートバッグ 別注 チャーム付 ナイロン ネイビー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 04時 04分に出品され03月13日 04時 04分に終了予定です。即決価格は10,249円に設定されています。現在182件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○商品説明

POLO RALPH LAUREN ポロラルフローレン

トートバッグ ショルダーバッグ ハンドバッグ

ネイビー ファミリア ナイロン キャンバス A4収納 大容量 別売り チャーム付 ポロベア 刺繍



2024年発売の大人気のポロベア刺繍の入った非常に希少なトートバッグです。別売りチャームもワンポイントで人気に可愛らしいデザインです♪♪



カラー ネイビー



サイズ

ヨコ 約40cm

タテ 約39cm

マチ 約14cm

※平置き素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。



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発送方法

・らくらくメルカリ便 (匿名配送、送料無料)



購入場所

・大手ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です



※自宅素人保管品•中古品ですので

状態に関して神経質な方はご遠慮ください。



※返品対応できません。

すり替え防止のため、ご理解ください。



その他

※即購入歓迎

※発送トラブルに関して責任を負いません 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【未使用級】超希少

ポロベア

トートバッグ

別注

チャーム付

ナイロン

ネイビー