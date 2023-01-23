『Nike Air Jordan 4 Taupe Haze【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 01時 20分に出品され03月06日 01時 20分に終了予定です。即決価格は17,000円に設定されています。現在840件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Nike Air Jordan 4 "Taupe Haze" ナイキ エアジョーダン4 "トープヘイズ"

NIKE AIR JORDAN 4 "TAUPE HAZE トープヘイズ



26.5cm



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AIR JORDAN 4(エアジョーダン4)は、1989年に発売されTPUパーツやメッシュ素材など当時の先進的技術を余すことなく採用しエア・フライト(ガードプレイヤー向けスニーカー)と同じソールユニットを搭載したスピード感を持ち味とするプレイヤー向けに生まれた1足。2020年3月にはAIR MAX 95(エアマックス95)のファーストカラー"イエグラ"を落とし込んだ1足が発売され大きな話題を呼んだ。



今回は、ヴィンテージライクなブラウンに鮮烈なレッドのアクセントを加えたニューカラーAIR JORDAN 4 "TAUPE HAZE"(エア ジョーダン 4 "トープヘイズ")が登場する。





#NIKE AIR JORDAN 4 "TAUPE HAZE トープヘイズ

#ナイキ

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メインカラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: エアジョーダン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Nike

Air

Jordan

4

Taupe

Haze