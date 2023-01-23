『70s ビンテージ チェック カーディガン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 01時 20分に出品され03月06日 01時 20分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在705件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 70sのヴィンテージチェックカーディガンです。



配色（ブルー×クリーム）の絶妙な色合いや細かな所までしっかりと作り込まれているお品です。



特に目立ったダメージはないと思いますが、古着をご理解いただける方のご購入をお願いいたします。



BerBerJin ベルベルジン購入品（38000円程）。



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カラー···ブルー

袖丈···長袖

季節感···春、秋、冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 70s

ビンテージ

チェック

カーディガン