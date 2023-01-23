『7月31日まで！ホンダ エレメント US HONDA ELEMENT【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 07時 32分に出品され03月31日 07時 32分に終了予定です。即決価格は132,600円に設定されています。現在238件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ホンダエレメント US HONDA ELEMENT

天窓付きのレア車です

（今まで出会ったことないです）



右ハンドル

レギュラーガソリン

5人乗り

カーナビ搭載（DVD、Bluetooth、フルセグあり）

タイヤは本格アウトドアのグッドリッチ





4WDで悪路走行も可能

観音開きでワクワク感を高めます♪



走行距離は240000キロ

整備はしっかりしていますが、多走行車です



現在の不具合なし



過去の不具合

前方両側スタビライザーブッシュ交換

運転席側ドアロックアクチュエーター交換



車検令和7年5月まで！



追加

左バンパー凹み発見、、、

その他画像を、追加して値下げしました。

バンパーは2万あれば、ヤフオクで交換部品が売ってました





即買いはご遠慮ください

また、状況により予期せぬ出品停止を行うことがありますので、ご承知ください。

7月中に売れなければ、乗り続けます。



※訂正です。送料込みとなっているところ間違いです。送料は購入者負担です。また、運送業者は手配の仕方が分かりませんので、購入者で手配願います。お調べは出来ますが、段取り等はよく分かってません。



よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>車>>>自動車本体 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ホンダ

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自動車本体 タグ 7月31日まで！ホンダ エレメント US

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