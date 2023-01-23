『【ほぼ未使用】clinch コンラッドブーツ8.5 （US7.5）【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 22時 12分に出品され03月06日 22時 12分に終了予定です。即決価格は92,000円に設定されています。現在207件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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着用回数2回の極微品です。





諸事情により売りに出しております。



丁寧なやりとりをして頂ける方でないとお売り出来ません。高額な商品のため、粗いやりとりをしたくありません。



こちらも丁寧に対応させて頂きます！





こちら数時間の未使用に近い状態となります。



大幅なお値引きは不可とさせて頂きます。



即決の方のみお気持ち交渉受けさせて頂きます。







元箱は発送に使用します。



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カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 25.5cm ブランド: レッドウィング

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 【ほぼ未使用】clinch

コンラッドブーツ8.5

（US7.5）