『Oi Ocha 巾着ポーチ 人物プリント【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 17時 07分に出品され03月10日 17時 07分に終了予定です。即決価格は4,600,000円に設定されています。現在756件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【ユニークなデザイン】

Oi Ochaの巾着ポーチは、自然の中での人物のプリントが特徴です。シンプルながらも印象的なデザインで、日常使いに最適です。



【実用性】

布製で軽量なため、持ち運びが簡単です。小物を整理するのに便利なサイズ感で、旅行や外出時に役立ちます。



【ブランドの魅力】

Oi Ochaは日本の人気ブランドで、品質とデザインにこだわりがあります。このポーチは、ブランドのスタイルを反映したアイテムです。



- ブランド: Oi Ocha

- デザイン: 人物のプリント

- 素材: 布製

- 特徴: 巾着型

- 色: ホワイト・グリーン



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 新品、未使用