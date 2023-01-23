『GMHN308A○Eddi Rose / エディローズ イタリア製 ダイニングチ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 01時 11分に出品され03月26日 01時 11分に終了予定です。即決価格は12,300円に設定されています。現在590件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GMHN308A○Eddi Rose / エディローズ イタリア製 ダイニングチェア 食卓椅子 アームレスチェア 鋲打 猫脚 エレガント クラシック 輸入家具



□ □ 商品説明 □ □





Eddi Rose エディローズ ダイニングチェア



約:実寸サイズ（mm）

w500×d570×h1015×sh520



※若干の誤差はご了承下さい。



● コンディションランク【C】



S ×新品、未使用品

A ×未使用に近い

B ×目立った傷や汚れなし

C ×やや傷や汚れあり

D ×傷や汚れあり

E ×全体的に状態が悪い



※特記事項/備考欄





● 送料/発送方法



らくらく家財宅急便 Cランク

兵庫県より発送させて頂きます。



※購入、コメント前にプロフィール必読下さい 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>椅子・チェア>>>椅子 商品の状態: やや傷や汚れあり