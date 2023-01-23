『Beats Studio3 wirelessヘッドホン【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 10時 40分に出品され04月11日 10時 40分に終了予定です。即決価格は11,750円に設定されています。現在301件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Beats wirelessヘッドホン の第3.5世代

Beats Studio3 wirelessヘッドホン 国内正規品

カラー:マッドブラック



現在完全生産終了し、入手困難なカラーです。

定価 47.800円



【主な機能】

・wireless

・ノイズキャンセリング

・空間オーディオ対応

・MAX充電で最大8時間バッテリー持続

・サイドのボタンで曲のスキップ 音量調節可能

・クッション素材により 耳、頭へのダメージ軽減

・iPhone Android MacBook Applewatch 対応



即購入OK、送料出品者負担



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#ヘッドホン 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 新品、未使用