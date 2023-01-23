『ジュサブロー袋帯 正絹【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 06時 37分に出品され03月14日 06時 37分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在585件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジュサブロー

正絹

源氏香模様

435cm幅31cm

大きなシミや汚れはありませんが

お太鼓に折筋があります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ ジュサブロー袋帯 正絹