『GUCCI リュック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 11時 59分に出品され04月17日 11時 59分に終了予定です。即決価格は35,282円に設定されています。現在542件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GUCCI グッチ ソーホー soho リュック スモール バックパック チェーン ロゴ 型押し gg ブラック 黒



シンプルなGGロゴがポイントのバックパック！合わせやすいブラックにチェーンショルダーがアクセントの商品です。



【商品情報】

ブランド：GUCCI（グッチ）

商品名 ：ソーホー リックサック

カラー ：黒色（ブラック）

素材 ：レザー

サイズ ：H(高)：30cm×W(幅)：23.5cm×D(厚)：10cm

ポケット：外側ファスナーポケット×1 内側オープンポケット×3



カラー···ブラック

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中にシミと小さいポケットの中に化粧品の汚れがあります。

状態は綺麗です 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ GUCCI

リュック