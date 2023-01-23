『SHARP 液晶テレビ LC-32H7【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 16時 06分に出品され04月11日 16時 06分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在402件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|26～32インチ
|ブランド:
|シャープ
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落札価格7722円
402 入札履歴
終了
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