『SHARP 液晶テレビ LC-32H7【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 16時 06分に出品され04月11日 16時 06分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在402件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 液晶テレビ。



Amazon Fire TV Stick HD付属。



テレビ買い替えの為、出品。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26～32インチ ブランド: シャープ