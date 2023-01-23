『美品 リゼッタ ノーカラージャケットМ グレー ウール 日本製【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 23時 35分に出品され03月24日 23時 35分に終了予定です。即決価格は10,529円に設定されています。現在589件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ■状態・特徴



大手リサイクルショップで購入しました！リゼッタのノーカラージャケットになります！全体的に美品となっており、明らかな汚染や破損ありません！



こちらの商品は、ノーカラーとなっておりスタイリッシュなジャケットになります！！配色もグレーで使用しやすくなっております！！



素材は、ウールとなっており、とても柔らかい質感で防寒性も高いです！！



ボタンも多く付いており、シンプルながらとてもでし



これから秋・冬にも使用しやすいジャケットになりますので、興味のある方は是非！！





■サイズ



サイズ:38(М)



肩幅:約45cm

身幅:約49cm

袖丈:約59cm

着丈:約50cm



素人採寸なので多少の前後はあることご了承くださいm(__)m





■配送について



1〜2日以内にできる限り早めの配送対応をさせて頂きます！



■梱包方法



内側にビニール系の袋で包装し、汚れや濡れがないようにします。外側は紙袋で包装行います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: リゼッタ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品 リゼッタ ノーカラージャケットМ グレー ウール 日本製