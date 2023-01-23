『familiar ファミリア バッグ、ポーチセット 横浜高島屋限定【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 22時 29分に出品され04月10日 22時 29分に終了予定です。即決価格は3,900,000円に設定されています。現在783件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ファミリア製品は安価な偽物が大量に出回っておりますのでご注意下さい。

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新品・未使用



familiar バッグ、ポーチ

髙島屋横浜店リニューアル記念アイテムのバッグ



爽やかなストライプのフリルがポイントのマリンテイストのデザインです。

ちょっとしたお出かけやランチバッグとしても使える便利なサイズ感です。

横浜の港でクマちゃんと女の子が楽しそうに過ごしている様子を表現しました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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