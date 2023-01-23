『EDIFICE 30th別注Levis Type1 Trucker Jacket【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 17時 26分に出品され03月03日 17時 26分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在113件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 EDIFICE 30th別注Levis Type1 Trucker Jacket

BLACK



▪️EDIFICE 30th 別注 Levis

▪️品番：24011310050630

▪️品名：Levi’s(リーバイス) 30th 別注 Type 1 Trucker Jacket BLACK

▪️EDIFICE30周年を記念した別注ポイント

・縦落ち感の入ったブラックウォッシュのカラー

・セルビッジ仕様（インラインではリジッドのみセルビッジ仕様）

・カットされたシンチバック

・やや下にずらしたポケット位置

・ボトムスのトップボタンと同じボタンを採用し、ブラックペイントを施したトップボタン

▪️サイズ：S → 日本サイズ L 相当

▪️オンス：13oz

▪️1936年のType I Trucker Jacketを復刻したヴィンテージ風シルエットのTYPE I TRUCKER。

大人気アイテムから質実なブラックカラーが登場です。

前面に入れたダブルプリーツ、シングルの胸ポケット、シンチバックなど、当時のディテールを再現。

シルエットは現代的なフィット、サイドポケットを付けて現代風にアップデート。

リアルなユーズド感が表現されたブラックウォッシュカラー、断ち切りのシンチバックがリアルさが際立つ仕様。

特筆すべきはセルヴィッジ付の仕様になり、シングルの胸ポケットは敢えて取りつけの向きを変更して、

地の目を合わせています。

インラインでも少ないセルビッジ付は、EDIFICE30周年を記念する特別なモデルです。

【LEVIS/リーバイス】

アメリカのカリフォルア・ゴールドラッシュ時代を生きる湾岸労働者達を支えるワークウェアとしてのスタートが発祥。

アメリカの歴史と共に歩みその名を世界に轟かせたリーバイス。

世界的ジーンズのファッションブランドです。



デニムカラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: リーバイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ EDIFICE

30th別注Levis

Type1

Trucker

Jacket