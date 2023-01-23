『voigtlander NOKTON 35mm f1.2 x-mount【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 11時 59分に出品され04月13日 11時 59分に終了予定です。即決価格は24,225円に設定されています。現在281件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Voigtlander フォクトレンダー NOKTON 35mm F1.2 富士フイルムXマウント



2024年4月に購入しましたが、あまり使わなかったため出品します。



【レンズ】

前側レンズの中央付近に小さい擦れ傷ありますが、よくみないとわからない程度で現像には影響ないかと。

あくまで中古品としてご理解ください。



【動作】

各部動作確認済み



【付属品】

前後レンズキャップ、外箱





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返品交換❌ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: Xマウント ブランド: コシナ