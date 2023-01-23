『Eddie Bauer グースダウンベスト 黒タグ M【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 10時 41分に出品され04月11日 10時 41分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在243件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エディバウアーのグースダウンベストです。



状態は良好ですが、写真5枚目のように、ジップの中央下側に白っぽい汚れがあります。古着慣れしている方でしたらそこまで気にならないレベルだと思います。



カラー ネイビー

サイズ M



実寸サイズ(素人採寸になります)

肩幅···47cm

身幅···59cm

着丈···64cm※前側



値段交渉歓迎します！

お気軽にコメントください。



カラー···ネイビー



素材(詰め物)···ダウン



フード···フードなし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: エディーバウアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Eddie

Bauer

グースダウンベスト

黒タグ

M